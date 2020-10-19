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Bekir Çoşkun öldü mü neden öldü Bekir Çoşkun yaşı

Gazeteci yazar Bekir Çoşkun uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu ve üzen ölüm haberi geldi. Bekir Çoşkun 75 yaşında hayatını kaybetti. Geride birçok yazı bıraka deneyimli gazeteci Bekir Çoşkun'un hayatı merak edildi. Peki Bekir Çoşkun aslen nereli, eşi Andree Coşkun ve oğlu Tolga Coşkun kimdir?

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Sözcü Gazetesi yazarlarından olan ve yazıları büyük ses getiren Gazeteci Bekir Çoşkun öldü, ölüm haberi başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzdü. Uzun zamandır akciğer kanseri tedavisi gören Bekir Çoşkun kanser ile verdiği amansız savaşı kaybetti ve 75 yaşında öldü. Ölüm haberinin ardından Bekir Çoşkun'un hayatı merak konusu oldu. 

Aslen Şanlıurfalı olan Bekir Çoşkun'un eşi Andree Coşkun'dur. Bir çocuğu olan Bekir Çoşkun'un oğlu ise Tolga Çoşkun'dur. İşte Bekir Çoşkun'un hayatı... 

Bekir Çoşkun ve eşi Andree Coşkun

Bekir Çoşkun kimdir: 1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'nde geçen Coşkun, 2009 yılında Habertürk'e transfer oldu. 2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

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