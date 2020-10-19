Kırgızistan’da milli eğitime FETÖ’cü bakan atandı

Hürriyet yazarı Nedim Şener, 4 Ekim'deki tartışmalı genel seçimin ardından düzenlenen protesto gösterileri sonrası kurulan hükümette Kırgızistan Milli Eğitim Bakanı Almazek Beisenaliev'in FETÖ üyesi olduğunu yazdı.

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifası sonrası OHAL kaldırıldı. Hükümet düştü, cumhurbaşkanı istifa etti ve Kırgızistan’da iki aylığına geçici bir hükümet oluşturuldu.

Kırgızistan'da yaşananları kaleme alan Hürriyet yazarı Nedim Şener, ayaklanmanın arkasında FETÖ'nün olduğunu yazdı. Şener'e göre 1990'lı lı yılların başından itibaren Kırgızistan, FETÖ'nün Orta Asya'nın merkez üssü haline dönüştü. Yeni Başbakan Sadir Caparov'un kabinesine değinen Şener, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

CIA ve FETÖ ürünü

"Kestirmeden söyleyeyim: Kırgızistan Milli Eğitim Bakanı Beisenaliev, kelimenin tam anlamıyla bir FETÖ üyesi. Üniversite eğitimi sonrası Kırgızistan’da, Güney Afrika’da ve Türkiye’de FETÖ okullarında öğretmenlik yapmış. FETÖ’nün Bişkek’teki Ala Too (Ala Dağ) Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı görevinde bulunmuş.

Uzmanlığı eğitim olmakla birlikte, çalışma alanı Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Asya ve Kırgızistan dış politikası ve FETÖ elebaşı Gülen’in eğitim konusundaki faaliyetleri. Bu yönüyle, Amerikan merkezi haberalma teşkilatı CIA’in 1992 yılında FETÖ aracılığıyla Orta Asya ülkelerinde elde etmek istediği etkinliği ve nüfuz alanını temsil eden bir kişi.