BIST 1.193
DOLAR 7,92
EURO 9,27
ALTIN 486,70
HABER /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu: Onu hep dik duruşuyla hatırlayacağız

Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un hayatını kaybetmesinin ardından mesaj yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayatını adadığı gazetecilik mesleğini, ömrünün sonuna kadar ilkelerine bağlı kalarak sürdürdü. Kalemini satmadı; eğilip, bükülmedi. Onu hep, bu dik duruşu ile hatırlayacağız" ifadesini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şu şekilde:

Türkiye, basın camiasının duayen isimlerinden Bekir Coşkun'u kaybetti. Öncelikle, kendisine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Hayatını adadığı gazetecilik mesleğini, ömrünün sonuna kadar ilkelerine bağlı kalarak sürdürdü. Kalemini satmadı; eğilip, bükülmedi. Onu hep, bu dik duruşu ile hatırlayacağız.

 Bekir Coşkun gazeteci ve sanatçı kimliğinin yanı sıra, aynı zamanda bir “Hayvan Hakları Savunucusu” idi. 4 Ekim 2020 tarihli son yazısını da onlara ayırmıştı.  Ama belki de bize vedası, 30 Eylül 2020 tarihli köşe yazısında saklıydı. O gün;

“Yazı bilmem

Yazarım yazı bilmem

Bu yaz böyle geçti

Gelecek yazı bilmem…” demişti.

Gazetecilik mesleğine, demokrasimize kattıkların için binlerce kez teşekkürler…

Seni hiç unutmayacağız Sevgili Bekir Coşkun…”

İlgili Haberler
Gazeteci Bekir Çoşkun hayatını kaybetti! Ölüme götüren hastalığı neydi?
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Demiröz açıkladı: 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borcu yapılandırılacak
Harvardlı Türk profesör Gökhan Hotamışlıgil aşı için tarih verdi
Kocaeli'nde Hipper dolandırıcılık! Çok para vaadiyle saadet zinciri kurdu ve çarptı
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika! Azerbaycan 13 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de gençlerin husumeti cinayetle sonlandı
Erol Bulut: Olmayan bir penaltıdan gol yedik
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attı, Lille farka koştu
Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku!
Esra Tokelli yaşı kaç aslen nereli Masterchef Esra evli mi?
Yorumlar