AK Partili Demiröz açıkladı: 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borcu yapılandırılacak

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borçlarının yapılandırılacağını belirtti.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıklamıştı. AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Demiröz ise düzenlemenin kapsamı ile ilgili detayları açıkladı.

Yapılandırılacak borçlar

Demiröz, açıklamasında şunları kaydetti: Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak.