Ankara'yı fırtına dolu ve sel vurdu! Çatılar uçtu yollar göle döndü "Ankara'ya deniz geldi"

Bu sırada yoldan geçen site sakini Zuhal Köroğlu, çatıdan kopan parçaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Köroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca site otoparkında bulunan 2 araç da çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de bölgede incelemede bulundu.