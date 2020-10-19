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KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

Anadolu Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oranında oy elde etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Başbakan Ersin Tatar'ın seçim yarışını kazandığını duyurdu.

Ersin Tatar'ın yüzde 51,74 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı'nın ise yüzde 48,26 oranında oy elde ettiğini bildirdi.

Böylelikle KKTC Cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitmişti.

Ersin Tatar kimdir?

Ersin Tatar, 1960'ta Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan atar, 1982'de Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

1982-1986 yıllarında Price Waterhouse isimli şirketin İngiltere'deki merkez ofisinde çalışan Tatar, Chartered Accountant (mali müşavir) unvanını aldı. Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı. 1992-2001 yıllarında İstanbul'da Show TV'de Genel Koordinatörlük yapan Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı olan Kanal T'yi kurdu.

Ersin Tatar, 2003'te KKTC'ye dönerek UBP'den siyasete girdi. 19 Nisan 2009 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Maliye Bakanlığı görevine getirilen Tatar, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde de bu görevini sürdürdü. KKTC'de 28 Temmuz 2013'deki erken genel seçimlerinde yeniden UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Ersin Tatar, 8'inci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı.

Tatar, 7 Ocak 2018'deki erken genel seçimlerde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi. 27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayında Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Ersin Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla genel başkan seçildi. Tatar, geçen yıl mayısta kurulan UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlendi.

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