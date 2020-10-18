Göztepe Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. İki penaltının çıktığı, kalecilerin devleştiği, temponun bir an olsun düşmediği 90 dakika, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri; Jose Sosa (P), Serdar Aziz ve Pelkas'tan gelirken; Göztepe'de Guilherme'nin sayıları puana yeterli olmadı. Kanarya, aldığı kritik galibiyetle 11 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Namağlup unvanını kaybeden Göztepe ise 6 puanla 10. sırada kaldı.

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Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaştı. Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada penaltıdan Jose Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin golleri; 34. (p) ve 63. dakikada Guilherme'den geldi.

Süper Lig'de oynadığı 5. maçında 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 11'e yükseltirken maç fazlasıyla lider oldu. Göztepe ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanla 10. sırada kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

Karşılaşmanın 24. dakikasında sol kanattan Ozan Tufan'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde topun Poko'dan sektiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izledi. Hakemin Poko'nun topa elle müdahale ettiğine karar vermesi üzerine kazanılan penaltı atışını kullanan Sosa, 26. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Serdar'la mücadele eden Tripic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Atilla Karaoğlu bu kez Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Atışı 34. dakikada kullanan Guilherme takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

36. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Samatta'nın sert şutunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ozan Tufan'ın yaptığı ortada Pelkas'ın yaptığı kafa vuruşunda Murat'a da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

63. dakikada Göztepe farkı tekrar 1'e indirdi. Sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada müsait durumdaki Guilherme yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

72. dakikada sağ kanattan Sinan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Cisse'nin vuruşunda top auta gitti.

77. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Cisse, topla ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği topu araya giren savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

89. dakikada ceza sahasının hemen önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in şutunda top dışarı çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Göztepe: 2 - 3 :Fenerbahçe

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Serkan Çimen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 82 Mossoro), Poko (Dk. 56 Nwobodo), Tripic (Dk. 56 Cherif Ndiaye), Guilherme, Brown Ideye

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Pelkas (Dk. 70 Sinan Gümüş), Gustavo, Sosa (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 56 Ferdi Kadıoğlu), Ozan Tufan, Samatta (Dk. 70 Cisse)

Goller: Dk. 26 Sosa (Penaltıdan), Dk. 43 Serdar Aziz, Dk. 51 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 34 (Penaltıdan) ve 63 Guilherme (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Gustavo, Dk. 64 Altay Bayındır ve Caner Erkin, Dk. 75 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 60 Brown Ideye, Dk. 65 Nwobodo, Dk. 88 Mihojevic (Göztepe)