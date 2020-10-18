Yunanistan, Türkiye korkusundan saçmalamaya başladı

Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Sinop'ta test etmesi Yunan medyasında gündem oldu. S-400'lerin Yunanistan'a karşı kullanılacağını iddia eden Yunan medyası, Türkiye korkularını gözler önüne sererek "Türkiye, F-16'larımızı bunlarla düşürebilir" dedi.

Abone ol

Türkiye'nin S-400'leri Sinop'ta test etmesi Yunan medyasına damgasını vurdu. Türkiye'ye ait S-400'lerin 'ciddi manada rahatsız edici' olduğunu belirten Yunan medyası, Ankara'nın provokasyon peşinde koştuğunu ve saldırgan bir politika izlediği söyleyecek kadar küstahlaştı.

Yunanistan'ın sorunların çözümünden yana olduğunu ileri süren Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a tehditler savurduğunu iddia etti. Bununla da yetinmeyen Yunan medyası, ipin ucunu iyice kaçırarak Türkiye'nin S-400'lerle Yunan F-16'larını vuracağını öne sürdü.

"NATO Türkiye'den korkuyor" NATO'nun Türklerden korktuğunu ve bu yüzden çekingen davrandığını aktaran Yunan medyası, "Türkiye S-400'leri Yunan F-16'larına karşı aktif hale getirdi. Bu durum hem NATO'yu hem de ABD'yi yakından ilgilendiriyor. Erdoğan, S-400'leri ateşleyerek kışkırtıcı bir tavır sergiledi" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan bizimle dalga geçiyor"

Erdoğan'ın Yunanistan'a açık bir şekilde meydan okuyup dalga geçtiğini belirten Yunan medyası, S-400'lerin çok geniş bir alanı kapsadığını ve 400 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu kaydetti.