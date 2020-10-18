Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Ekim Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1815 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 347 bin 493, can kaybı 9 bin 296 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 18 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 101 bin 403 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1504 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 304 bin 3'e çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312, hasta sayısı 347 bin 493, vefat sayısı 9 bin 296, ağır hasta sayısı 1427 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9, yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.4 oldu.

"Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün 1500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim" ifadesini kullandı.

Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2020