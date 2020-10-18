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Gaziantep'te komşular arasındaki duvar meselesinde kan aktı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te komşu olan iki aile arasında duvar meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde meydana gelen olayda; iki aile arasında duvar yükseltme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken; 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olanlar olduğu öğrenilirken; köy, jandarma ekipleri tarafından olası bir olaya karşı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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