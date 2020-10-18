Fatih Karagümrük Kasımpaşa derbisinde kazanan yok

Süper Lig'in 5. haftası iki İstanbul ekibinin karşılaşmasına sahne oldu. Derbide Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Fatih Karagümrük'ün golünü 45+1. dakikada Artur Sobiech kaydetti. Kasımpaşa'nın golü ise 47. dakikada Aytaç Kara'dan geldi. Fatih Karagümrük'te 69'da oyuna giren Jimmy Durmaz, 74'te direkt kırmızı kart gördü. Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 8 yaptı. Kasımpaşa'nın puanı ise 7 oldu.Abone ol
27. dakikada soldan gelen Salibur'un yerden pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ndiaye, müsait durumda şutunu çekti ama kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
41. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında 6 pas içindeki Ndiaye'nin kafa vuruşu sonucunda, top üstten dışarı çıktı.
43. dakikada sağdan rakibini çalımlayıp içeri giren Ndao, kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
45 +1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sobiech soldan Balkovec'in ortasında müsait durumda meşin yuvarlağa kafayı vurdu ve top kalecinin solundan direğe çarpıp içeri girdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
47. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta Aytaç Kara kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla gönderdi: 1-1
58. dakikada Koomson'un sağdan yerden attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, dışarı çıktı.
84. dakikada hızlı atağa çıkan Karagümrük'te Ndao sağdan sürdüğü topu müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Meşin yuvarlak, Mevlüt'ün yaklaşık 2 metreden vuruşunda üstten dışarı gitti.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Fatih Karagümrük: 1 - 1 :Kasımpaşa
Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec , Ndao (Dk. 90 +3 Ramazan Civelek), Biglia, Ndiaye (Dk. 67 Jimmy Durmaz), Sabo, Salibur (Dk. 67 Chahechouhe), Sobiech (Dk. 67 Mevlüt Erdinç - Dk. 90+6 Alparslan Erdem)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (DK. 79 Sadiku), Hadergjonaj, Jeanvier, Hadadi, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Koomson), Hajradinovic (Dk.79 Hodzic), Alan (Dk. 46 Varga), Koita
Goller: Dk. 45 +1 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 47 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 52 Biglia, Dk. 52 Zukanovic, Dk 90+3 Viviano, Dk. 90+3 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 53 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Kırmızı Kartlar: Dk 74. Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)