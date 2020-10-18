Manisa'da cinayet! Maden işletme müdürü bıçaklanarak öldürüldü

MANİSA'da özel bir madende işletme müdürü olarak görev yapan kişi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

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Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'ndeki özel bir madende işletme müdürü olarak görev yapan Tuncay Çelik (43), iş başvurusu yapan G.A (27) ile tartışmaya başladı.

Göğsünden bıçaklandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A. yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Tuncay Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan yakalandı

Olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan polisin titiz çalışması sonrası kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.