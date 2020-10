Agüero'nun kadın hakeme yaptığı hareket İngiltere'yi karıştırdı

İngiltere Premier League'in 5. haftası, dev bir maça sahne oldu. Manchester City ile Arsenal, Etihad'da karşı karşıya geldi. Evsahibi Manchester City, Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. City'ye galibiyeti getiren golü 23. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Maçın 41. dakikasında rakipleriyle mücadeleye giren Sergio Agüero'nun tacı rakip takıma veren kadın yardımcı hakem Sian Massey Ellis'e yaptığı hareket gündem oldu.

El ense yaptı

Hakemin bu kararını beğenmeyen Arjantinli futbolcu Agüero, topun ayağına çarptığı anda kendisinin oyun alanı dışında olduğunu belirterek kararı eleştirdi. Agüero’dan uzaklaşmaya çalışan hakem Ellis, yıldız futbolcunun el hareketiyle şaşkına döndü. Bir anda elini hakemin omzuna atan Agüero, bir anlık hareketle hakemi kendisine doğru çekip 'el ense yapar gibi' bıraktı. Masseyt-Ellis, Agüeruo’nun elini sol koluyla itti ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Who does Aguero think he is?

Completely unacceptable.pic.twitter.com/fJ7L6zI2bt