Rebiüevvel ayı ne demek hangi ibadetler yapılır Diyanet

Hicri takvime göre 3. aylardan biri olan Rebiüevvel ayı bugün yani 18. Ekim pazar günü başladı. Hz. Muhammed'in doğduğu ay olduğu için Rebiüevvel ayının önemi farklıdır. Peki Rebiüevvel ayında neler yapılır, Rebiüevvel ayı ibadetleri neler, ilk gecesi neler yapılır?

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Hz. Muhammed'in doğduğu ay olan Rebiüevvel ayı bugün yani 18 Ekim'de başladı. Hicri takvimin 3. ayı olan Rebiüevvel ayını layıkıyla geçirmek isteyen müslümanlar Rebiüevvel ayı nedir, nasıl ibadet edilir araştırması yapıyor. Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl, 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başladı. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak edilecek.

Rebiüevvel ayı nedir:

Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

Rebiüevvel ayında neler yapılır:

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)