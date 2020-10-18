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Şırnak'ta dün evlenen genç bugün intihar etti! Arkasında ne var?

ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde, dün akşam dünyaevine giren bir kişi, sabah kahvaltı yaptıktan sonra silahla intihar etti.

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Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Dağdibi köyünde ikamet eden 22 yaşındaki Orhan Sak, dün akşam dünyaevine girdi. Bugün sabah saatlerinde kahvaltı yapan Sak, odasına çekilip silahla başına ateş etti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Sak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dün evlenen ve bugün intihar eden Sak’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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