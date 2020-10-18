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Galatasaray'da öncelik maaşlar

Galatasaray Yönetimi, yeni isimlerin takıma katılmasından ziyade, mevcut kadronun ödemesinin gününde yapılmasını önceliği haline getirdi. Sarı-kırmızılılar bu şekilde oyuncuların morallerini yükseltmeyi amaçlıyor.

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Galatasaray, "transfer mi, düzenli ödeme mi" arasındaki tercihi ödemeden yana kullandı.

Geçmiş dönemdeki oyuncu alacaklarından çok çeken, her seferinde sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılı yönetim, bu kez aynı sıkıntıyı yaşamamak için tedbirini aldı. Gerekli takviyeleri yapamadığı için eleştirilen yönetim, yeni bir sorun istemediği için ayağını yorganına göre uzattı. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması bulunan Aslan, çizgi dışına çıkmak istemedi.

Bu nedenle ödemelerin zamanında yapılmasına dikkat edilecek ve futbolcuların konsantrasyonunun bozulmaması sağlanacak. Geçtiğimiz günlerde oyuncuların tüm alacaklarını ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, bundan sonra da önceliğini bu konuya verecek. Oyuncuların motivasyonunun bu şekilde daha da yukarılara çıkacağı düşünülürken, kaynak konusuna nasıl bir çözüm bulunulacağı ise bilinmiyor.

Geçmişten ders alındı
Sadece futbol takımı için aylık 5 milyon euroya yakın ödemesi bulunan sarı-kırmızılılar, yüzde 15'lik kesinti nedeniyle dengeleri bozulan Feghouli ve Belhanda'yı da ikna etmek için uğraşacak. Galatasaray'da özellikle geçen sezon ödemeler konusunda sorunlar yaşanmış ve bu durum futbol takımını olumsuz etkilemişti.

Bu sene aynı hataya düşmek istemeyen yönetim, maaşların hesaplara geç yatmaması için elinden geleni yapacak.

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