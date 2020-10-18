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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruması yolda yayaya çarptı! 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı

ŞİŞLİ Büyükdere Caddesi üzerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma polisinin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.

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Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.45 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma polisi E.D., öğle saatlerinde cadde üzerinde 34 UJ 5696 plakalı otomobille Zincirlikuyu istikametine doğru seyretmeye başladı. Sürücü E.D., o esnada işlek cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yücel’e çarptı.

Gül’ün korumasının çarptığı yaya öldü

Çarpma sonucu havalanan Yücel, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yücel’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak ameliyata alınan Yücel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“Ölümcül bir kaza olduğunu söylediler”

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Burada araçlar sıralı bir vaziyetteydi, çok sayıda polis vardı. Çok kalabalıktı, ölümcül bir kaza olduğunu söylediler. Ancak erkek mi bayan mı kim olduğunu bilmiyorum. Zaten 1 saat geçtikten sonra olay yeri dağıldı. Abdullah Gül’ün koruması olabilir ama tabi ben bilemiyorum. Olay yerine kadar gitmedim” dedi.

Yaklaşık 1 saat inceleme yapıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaklaşık 1 saat boyunca yapılan inceleme ve çalışmaların ardından otomobil olay yerinden çekilirken, sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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