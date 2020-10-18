BIST 1.193
DOLAR 7,93
EURO 9,30
ALTIN 484,61
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan Fatih Portakal' topa tuttu! Yeter artık Fatih Portakal

FOX TV Ana Haber'i sürpriz bir kararla bırıp emekli olan Fatih Portakal, Youtube'da kanal açıp yorumlara başlayınca Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan tarafından topa tutuldu.

Abone ol

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fox TV'den ayrılarak emekli olacağını duyuran Fatih Portakal'ın açıklama yapmaya devam etmesini eleştirdi. İyi ama nedir bu açıklamalara doymamalar, yeter Portakal yeter" diyen Ahmet Hakan, "Ne güzel aslanlar gibi çekip gitmişsin, iki dakika sürdürsene şu klasını" ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Fatih Portakal adlı arkadaşımız... Kendi isteğiyle bırakmadı mı işi? Bıraktı. 'Bunaldım yahu bunaldım' demedi mi? Dedi.

Bir balıkçı kasabasına yerleşeceğini söylemedi mi? Söyledi. 'Çekip gidiyorum buralardan efeler gibi' çekmedi mi? Çekti.

İyi ama nedir bu açıklamalara doymamalar... İyi ama nedir bu gözü arkada kalmışlıklar... İyi ama nedir bu sürekli ayrılığın nedenini anlatmalar... İyi ama nedir bu bırakıp gitmişliği bir türlü bırakıp gidememeler... 

İyi ama nedir bu ayrılık olayından yürümeye devam etmeler...

Zorla mı bıraktırdılar sana kardeşim?

Ne güzel aslanlar gibi çekip gitmişsin.

İki dakika sürdürsene şu klasını.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
CHP'de yeni partinin altından Mehmet Sevigen çıktı! Deniz Baykal ne dedi?
KKTC Cumhurbaşkanı’nı seçiyor! Yeni Cumhurbaşkanı saat 21:00'de billi olacak
Ateşkes anlaşmasından saatler sonra Ermenistan yine Azeri sivillere saldırdı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan bomba i iddia! 'İYİ Parti ile AK Parti ittifak yapacak'
Kadının yaptığı şeye bak! 12 saat önce ölen adamı aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
ÖNCEKİ HABERLER
29 Ekim şiirleri kısa 4 kıtalık Cumhuriyet Bayramı sözleri
Getafe'den Barcelona'ya çelme
Liverpool'da Van Dijk şoku! Sezonu kapattı
İbrahimovic şov yaptı Milan, Inter'i devirdi
İzmir'de kaybolan kişinin cesedine su kuyusunda ulaşıldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi 2020 hangi gün?
Yorumlar 3 yorum