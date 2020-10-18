CHP'de yeni partinin altından Mehmet Sevigen çıktı! Deniz Baykal ne dedi?

CHP'de yeni parti kurulacağı ve Genel Başkanlığını da Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın yapacağı iddialarının arkasındaki isim ifşa oldu. CNN Türk boykotuna uymadığı için CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen'in yeni parti için görüşmeleri yapan kişi olduğu iddia edildi.

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CHP içinden bazı isimlerin 'Halk Partisi' adıyla yeni bir parti kurmaya hazırlandığı ve Genel Başkanlığını da Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın yapacağı iddiaları ortalığı karıştırdı. Yeni parti içinde yer alacağı konuşulan isimlerin çoğu bu iddiayı yalanlayınca bu işin arkasında kimin olduğu merak konusu oldu. Parde arkasındaki ismi Hürriyet yazarı Yalçın Bayer yazdı. "Tüm bunlardan sorumlu kişinin de ‘kurt’ siyasetçi Mehmet Sevigen olduğunu açıklamak durumundayız" diyen Bayer, köşesinde şu ayrıntıları verdi:

'Kamuoyu anketi yaptırdım yüzde 6 oyumuz var'

- Mehmet Sevigen, parti kuruluşu için teklif götürdüklerine neler söyledi?

- “Kamuoyu araştırması yaptırdım, yüzde 6 oranında oyumuz çıkıyor” dedi.

- “Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın genel başkan olabileceğini anlatırken, gerekirse Ataç Baykal’ın isminin de düşünülebileceğini” söyledi.

- Sevigen, Baykal’ın aile fertlerinin adlarını anmakla parti oluşumunda ‘güven’ vermeyi amaçladığına dikkat çekti.

- Deniz Baykal’ın bu girişime karşı olduğunu ve zarar verileceğini açık bir dille ifade etti.

Sevigen konuştuklarından umduğunu bulamadı

Mehmet Sevigen’in konuştuğu isimlerin hepsi CHP içinden doğacak bir partiye karşı olduklarını açık bir dille söylediler. Ancak konuştukları kişiler de şu sorunların altını çizdiler: “Parti kurulmasını doğru bulmuyoruz. Partideki sorunların acilen çözülmesi gerekiyor; çünkü güç kaybediliyor. Parti tıkanıyor, siyaset üretilemiyor. Gündem yaratılamıyor ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan bir parti görünümünden uzaklaşıyor CHP...”