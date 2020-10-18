Karaman'da tartıştığı adama ateş açtı berberde yakalandı

KARAMAN'da çıkan kavgada silah ateşlendi. O.M.S isimli şahıs, tartıştığı adamı kurşun yağmuruna tuttu. Bacaklarından 4 kurşunla yaralanan A.A. hastaneye kaldırılırken kaçan zanlı berber dükkanında yakalandı.

Abone ol

Olay, saat 21.45 sıralarında Yeni Mahalle Zeytindalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan O.M.S (28) ile A.A. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine O.M.S belinden çıkardığı tabanca ile A.A’ya peş peşe ateş etti.

Bacaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralanan A.A, özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlı O.M.S ise olay yerinin yakınında bulunan bir berber dükkanına girerek oturdu. Olay yerine gelen ekipler vakit kaybetmeden olayı araştırmaya başladı. Ekipler kısa süre içinde zanlıyı, oturduğu berber dükkanında yakalayarak gözaltına aldı.

Tabanca ikinci el dükkanında bulundu

Gözaltına alınan zanlı daha sonra ekip otosuna bindirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının olayda kullandığı tabanca da ikinci el eşya satışı yapan iş yerinin önündeki buzdolabın arkasına atılmış vaziyette bulundu. Olay yeri inceleme ekibi de olayın olduğu yerde boş kovan çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.