Karadeniz'deki rezervin, Türkiye'ye 9 yıl yeteceği belirtiliyor

Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunduğunu müjdelediği 405 milyar metreküp doğalgazın, Türkiye'nin 9 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağına dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni müjdeler vermek için Fatih sondaj gemisine geldi.

Erdoğan, burada incelemelerde bulunduktan sonra bir önceki bulunan rezerve ek olarak 85 milyar metreküp doğalgaz rezervinin daha tespit edildiğini duyurdu. Böylelikle Türkiye, Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşılmış oldu.

Türkiye'nin 9 yıllık ihtiyacını karşılıyor

Türkiye'nin yıllık ortalama doğalgaz tüketiminin 40-45 milyar metreküp olduğu biliniyor. Bu kapsamda 85 milyar metreküplük yeni rezervin yaklaşık 2 yıl, 405 milyar metreküp olan toplam rezervin ise Türkiye'nin 9 yıllık ihtiyacına denk geldiği belirtiliyor.

3 yıl içinde piyasaya verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, bulunan rezervlerin 2023 yılında milletin kullanımına sunulacağını da duyurdu.

Uzmanlar da aynı görüşte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 sözünü doğrulayan uzmanlara göre, Türkiye bu rezervi 3 yıl içerisinde piyasaya verebilecek. Daha önce İsrail, Leviathan sahasında bulduğu gazı nihai yatırım kararının ardından 2 sene gibi bir sürede çıkarmayı başlamıştı.

"Vatandaş gazı daha ucuza kullanacak"

Diğer yandan rezervin kullanıma sunulmasıyla, piyasada rekabetçi bir fiyatın oluşması ile kademeli olarak tüketicinin de faturasında bir düşüş söz konusu olacağı belirtiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de keşif açıklaması sonrası “İthalat azalacak. Vatandaş gazı daha ucuza kullanacak” demişti.