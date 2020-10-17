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ABD'de korona 10 eyalette rekor kırdı

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de 10 eyalet, cuma günü bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını kaydettiklerini aktardı

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ABD'deki Kovid-19 devam ederken, vaka sayılarındaki hızlı tırmanış sürüyor. 

Ülkedeki 10 eyalet cuma günü, salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısını kaydettiklerini duyurdu. Bu eyaletlerin, Colorado, Idaho, Indiana, Minnesota, New Mexico, North Carolina, North Dakota, West Virginia, Wisconsin ve Wyoming, olduğu belirtildi. 

Öte yandan John Hopkins Üniversitesi, ülke genelinde 29 Temmuz'da saptanan 71 bin 300 vakanın ardından, o günden sonraki en yüksek vaka sayısının cuma günü 69 bin 100 vaka olarak kaydedildiğini bildirdi. 

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