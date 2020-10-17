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Antalya'dan kahreden haber: Babanın temizlediği tüfek 2 aylık kızını öldürdü

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da, babanın temizlediği tüfek 2 aylık Kumsal bebeği öldürdü. Tüfeğin ateş almasıyla başından vurulan küçük Kumsal feci şekilde can verdi, ailesi sinir krizi geçirdi.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5484 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre baba Y.K.'nin evde temizlediği tüfek henüz bilinmeyen nedenle bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Y.K.'nin 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti.

Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Kumsal bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, Y.K. ile birlikte yaşadığı bebeğin annesi M.G.'yi gözaltına alarak, ifadeleri için Varsak Polis Merkezi'ne götürdü. Polis evde yaptığı incelemede bebeğe ve annesine ait eşyaların yer aldığı valizler buldu. 

Öte yandan haberi alan ailenin yakınları ise evin önünde fenalık geçirdi.

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