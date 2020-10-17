Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3 golle geçti

Süper Lig'de Sivasspor, konuk olduğu Kayserispor deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrıldı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor, Sivasspor'u konuk etti. Kadir Has Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.
Sivasspor'da dakika 29'da Ziya sahneye çıktı. Tecrübeli oyuncunun kaydettiği golle Sivas ekibi ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde kapattı. Öte yandan ilk yarıda 2 sarı kart çıktı. Sivasspor'da Marcelo ve Facr kart gören isimler oldu.
İkinci yarıda Kayserispor'dan yanıt geldi. 52'de Wilfried Kanga topu ağlarla buluşturdu. Ancak Kayserispor gol sevincinden sonra skoru koruyamadı. Yatabare, 62'nci dakikada Sivasspor'u yeniden öne geçirdi. 75'te Kayserispor 10 kişi kaldı. Cristian Sapunaru kırmızı kartla oyundan atıldı. 83'te Sivasspor farkı ikiye çıkardı. Faycal Fajr'ın kaydettiği gol karşılaşmanın skorunu belirledi.