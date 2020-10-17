Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de yeni keşfedilen doğalgaz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Tuna-1 bölgesinde yeni keşfedilen doğalgaz rezervini Fatih sondaj gemisinde açıkladı. Erdoğan, "85 milyar metreküp daha bulundu" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde yeni keşfedilen doğalgaz rezervini açıkladı. Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan, yapılan çalışmalar sonunda deniz tabanının altındaki kuyunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos'ta ilan ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu"

"Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4 bin 775 metre derinliğe ulaşılmasıyla sona erdi. Fatih sondaj gemimiz Filyos Limanı'ndaki bakım, ikmal ve teknik hazırlık safhalarının ardından inşallah önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek. Türkali-1 kuyusundan da çok kısa sürede sevindirici haberler almayı bekliyoruz. Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece Türkiye tarihindeki en büyük hidrokarbon kaynağına kavuşmuş olacaktır. İnşallah Karadeniz'deki ve Akdeniz'deki yeni sondajlardan alacağımız müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz."

"Denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Yavuz sondaj gemisinin, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis sismik araştırma gemileriyle birlikte Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak. Hepsi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait sondaj gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Sismik araştırma gemilerimiz de kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir. Fatih sondaj gemimiz, ekipmanın ve ekibin millileştirilmesi yolunda önemli bir adımdı. Şimdi yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. 'Kaşif' adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edebileceğiz. Denizaltı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Keşiflerin devamı gelecek

Karadeniz'de keşfedilen rezervin ülkenin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır."

"Türkiye'yi dışlama çabaları AB'nin sonu olur"

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtıklarını belirten Erdoğan, AB'ye net mesajlar verdi:

-Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.

-Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.

-Türkiyeyi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir

-Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız."

Fatih gemisine helikopterle indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti. Heyeti taşıyan helikopter saat 14.50'de Fatih sondaj gemisine indi.

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Botaş Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.

Sondaj faaliyetinin tamamlanma talimatını verdi

Çalışmalara uygun kıyafetler giyen Erdoğan, sondaj kulesi masasında incelemelerde bulundu, yetkililer burada çalışmalarla ilgili son durumu aktardı. Erdoğan, daha sonra Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanma talimatını verdi.

Erdoğan çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Sahadan kıyıya 200 kilometre boru hattı

Sahadaki doğal gazın Türkiye'nin ulusal şebeke sistemine bağlanması için ise sahadan kıyıya uzanan yaklaşık 200 kilometrelik boru hattının inşa edilmesi planlanıyor.

Aynı zamanda, Karadeniz'deki sahada üretime başlanmasıyla Türkiye'nin uluslararası doğal gaz piyasalarında "üretici ülkeler" sınıfına gireceği ifade ediliyor.

Rezerv zengin ve kaliteli

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de daha önce keşfettiği 320 milyar metreküplük gaz rezervinin bir başlangıç olduğunun daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve enerji yönetimi tarafından ifade edildiğini anımsattı.

İlk keşfin yaklaşık 2 bin metre su derinliğinde ve 2 katmanda yapıldığını aktaran Arslan, "Yapılan teknik incelemelere göre, biri 100-110 metre, diğeri ise 350-400 metre civarında 2 katmanda daha benzer kalitede doğal gazın olduğu saptandı. Buradaki testlerin tamamlanması ve teknik değerlendirmelerin yapılmasıyla Türkiye'nin bulduğu gazda rezerv artırımı gündeme geldi. Bölgede sismik araştırma gemilerinin arama ve sondaj faaliyetlerine devam etmesiyle yeni keşiflerin veya katmanların ortaya çıkarak mevcut rezervin daha yukarı çekilebileceğini düşünüyorum. Karadeniz’de faaliyetlerin kararlılıkla devam etmesiyle önümüzdeki aylarda da yeni keşifler mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.