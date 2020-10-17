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Manisa Soma'da dehşet! İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü

MANİSA'nın Soma ilçesinde özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik (43), uğradığı bıçaklı saldırıda öldü. Çelik'in katil zanlısı olarak iş başvurusu için gelen Gökhan A., gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Soma'da özel bir madende işletme müdürü olan Tuncay Çelik, iddiaya göre, iş başvurusu yapan Gökhan A. (27) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan A., yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan Gökhan A., polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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