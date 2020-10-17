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Siirt'te genç kızı intihar etmekten polis ekipleri vazgeçirdi

İhlas Haber Ajansı

SİİRT’te 8 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kızı polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu vazgeçirdi.

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Korkunç olay, kent merkezi Yeni Mahallede meydana geldi. N.Y (14) adlı genç kız 8 katlı apartmanın çatısında intihar girişiminde bulundu.

Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, genç kızla bir süre konuştuktan sonra intihar etmekten vazgeçirdi. Genç kıza ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından evinde yapıldı.

Daha sonra genç kız, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere araca bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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