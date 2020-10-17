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TRT’nin “Büyük Düşler Büyük İşler” belgeselinde gerçeğe dönüşen hayaller

TRT Belgesel, Türkiye’nin dört bir yanında imkansızlıklar içinde kurulan hayallerin, büyük işlere nasıl dönüştüğünü ekranlara getirmeye devam ediyor. “Büyük Düşler Büyük İşler” belgeseli yarın yeni bölümünde, konuşmayı öğrenmeden önce müzik aleti çalmayı öğrenen yetenekli çocukların yaşadığı topraklara, müziğin sesine doğru uzanan bir hikâyeyi izleyicinin beğenisine sunuyor.

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Belgeselde İç Mimar Ayşe Senem Göral ve Sanat Yönetmeni Yelkan İşkorkutan yetenekli ekibiyle Türkiye’nin dört bir yanına uzanıyor. Dikkat çeken hikayelerin kahramanlarıyla buluşup, onları hayal ettikleri mekanlara kavuşturuyor.

İlham veren hikayeleri yaratıcılıkla buluşturup muhteşem projelere dönüştüren TRT Belgesel’in sevilen yapımı “Büyük Düşler Büyük İşler”, yeni bölümünde Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bulunan Murat Erbay Ortaokulu’na doğru, müzikte çok yetenekli çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyor.


Doğduklarından beri müziğin içinde büyüyen ve her biri ufak yaşlardan itibaren nota bilmemelerine rağmen enstrüman çalan bu çocukların hayatı, idealist bir müzik öğretmenin çabalarıyla bir başarı hikayesine dönüşüyor.

Belgesel ekibi de hem yetenekli küçük müzisyenlerin hem de yaptıklarıyla onların kahramanı olan müzik öğretmeninin hikâyesine tanıklık ederken, hayallerine de kavuşmalarını sağlıyor.

“Büyük Düşler Büyük İşler” belgeseli 5. bölümüyle 18 Ekim Pazar (yarın) saat 12.30 ve 22.00’de TRT Belgesel’de.

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