Ak Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan: Tabela var otobüs yok

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kale ve Ulus civarında turizmi hareketlendirmek için başlattığı ve yarım kalan projeye AK Parti Altındağ Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan tepki gösterdi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kale ve Ulus civarında turizmi hareketlendirmek için başlattığı proje yarım kaldı.

Bu projeye göre kale ve ulus civarında bir otobüs düzenli olarak bu bölgelere sefer yapacaktı. Böylece turizm hareketlenecekti. Ancak şu ana kadar bir tek otobüs seferi yapılmadı.

Ulus ve Samanpazarı esnafı da “Ne seferi bir tek otobüs yok” diyor. “Hani bölge hareketlenecekti” diye soran esnaflar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

"Bugüne kadar tek bir otobüs gelmedi"



Konuyla ilgili otobüs durağı tabelası önünde bir açıklama yapan Ak Parti Altındağ Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan “Bugüne kadar Kale'ye bir tek turist otobüsü gitmedi. Mansur Bey’i tebrik ediyorum algı mükemmel. Esnafa yardım edeceğim der en az yarısına etmez. Sanki tüm Ankara esnafını Mansur Bey doyuruyor. Öte yandan bisiklet yolu yapacağım dedi bir bölgeye yaptı sanki Ankara’nın tüm köy ve ilçelerine de yaptı sanırsınız, yok böyle bir hizmet. Bakın, Altındağ İlçesindeyiz. Kaleye bir tek otobüs yollamadı. Artık yeter. Sadece bir otobüs yollayın.” dedi.