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Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Çolaklı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış ilçesi Çolaklı köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

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