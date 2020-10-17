Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Çolaklı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.Abone ol
Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış ilçesi Çolaklı köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.