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Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Son dakika gelişmesi! Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

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Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden alevleniyor.

Moskova'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları geçici ateşkes konusunda anlaşmışlardı.

Çatışmalar yeniden artıyor

Taraflardan karşılıklı suçlamalar yapılırken Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırıları gerçekleştirdi. Bunun üzerine Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

"Cebrayil ekseninde düşürüldü"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağı, bugün saat 11.11 sularında, Azerbaycan'a ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.

Bölge kaynakları savaş uçağının, Dağlık Karabağ'ın güney kesimindeki Cebrayil ekseninde düşürüldüğünü açıkladı.

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