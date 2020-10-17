‘CHP’nin içinden yeni parti çıkacak’ kulisi! Aslı Baykal konuştu

CHP'de önemli isimlerin ayrılarak yeni parti kuracağı iddiaları kulisleri hareketlendirdi. Hareketin başına geçeceği söyleyen Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Böyle bir şey yok" iddiaları yalanladı.

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CHP’de siyaset yapan önemli isimlerin partiden ayrılarak ‘Halk Parti’ isminde yeni bir parti kurup siyasi faaliyetlerine burada devam edecekleri iddiası siyasi kulislerde gündem oldu.

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni parti çalışmasının içinde olduğu belirtilen isimler Hürriyet’e konuştu:

"Söz konusu değil"

Prof. Aslı Baykal: Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde de söz konusu değil.

Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen: Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok.

Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş: Yönetim partiye güvenmediği için CHP’liler çok rahatsız. Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Çözüm arıyoruz, öncelik çözümü partide bulmak.

Eski CHP milletvekili Onur Öymen: Bu iddianın aslı, esası yok. Ben böyle bir projenin içinde değilim.

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü: Bütün arkadaşlar böyle bir şeyin içinde değil. Bir arkadaş kendini pazarlamak için yapıyor olmalı.

Eski CHP milletvekili Mustafa Özyürek: Partimin üyesiyim ve ayrılma gibi bir düşüncem de yok. Böyle bir oluşumdan haberim de yok.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP içindeki Kemalist kanıdın yeni bir parti kurmaya hazırlandığı iddiasını dün köşesine taşımıştı.

"Kemal Bey’in etrafında ‘adam’ kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı" diyen Yalçın Bayer, yazısında "CHP’den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda ‘üflenen’lere göre böyle." ifadelerine yer vermişti.