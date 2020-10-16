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Hatayspor'da 17'si futbolcu 19 kişi koronavirüse yakalandı BB Erzurumspor maçı ertelendi

Demirören Haber Ajansı

Hatayspor'da toplamda 17 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı. Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak Hatayspor - BB Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

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Süper Lig’in 5’inci haftasında pazar günü sahasında BB Erzurumspor’u konuk edecek Hatayspor’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından tekrarlanan testlerde 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanın daha testleri pozitif sonuç verdi. Bordo-beyazlı ekipte toplamda 19 kişi koronavirüse yakalanmış oldu.

Hatayspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testlerinde 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda Kovid-19 virüsüne rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Hatayspor - BB Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakalarından dolayı ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken karşılaşmayı erteledi.

Karar, TFF'nin internet sitesindeki maç programı sayfasına girildi.

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