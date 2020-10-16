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ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili bir tehdit daha geldi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Sinop'ta test etmesine ABD'den tepki gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan tehdit gibi açıklamada, Türkiye'nin sistemi harekete geçirirmesinin çok ciddi sonuçları olacağı ifadesi kullanıldı.

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Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmek için 2017'de Rusya ile imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşması kapsamında S-400'ler geçen yıl Türkiye'ye teslim edildi. Uzun süre bekletilen S-400'ler yaklaşık üç hafta önce test atışları için Sinop'a sevk edilmişti. Bugün füze atış testleri yapılan S-400'lerle ilgili ABD'den tehditvari bir açıklama geldi.

"Sert şekilde kınayacağız"
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S-400 gibi Rus askeri sistemlerinin satın alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye ile güvenlik ilişkileri açısından S-400 hava savunma sisteminin kullanılmasının "potansiyel ciddi sonuçları" olacağı uyarısında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı açıklamada, "S-400 sisteminin test edildiği doğrulanırsa Türkiye'yi, NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak sorumluluklarına aykırı davranması nedeniyle sert bir şekilde kınayacağız" denildi.

S-400'ler bugün Sinop'ta test edildi
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Karadeniz'de test etmişti. Sinop'ta çekilen bir videoda füze ateşlendikten sonra gökyüzünde dumanların görüldüğünü duyurdu.

Yaptırım kararı Trump'ın masasında
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri, bu sistemin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı daha önce de pek çok kez uyarmıştı.

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçakları programından çıkarmış ve Türkiye'yi S-400'leri aktive etmesi durumunda yaptırımlarla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

Türkiye'nin Sinop'ta test ettiği S-400'lerin füze atış anlarından görüntüler:

ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak

ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak

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