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Ankara'da sağlık çalışanlarına şiddet davasında istenen ceza açıklandı

Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamladı. 5 kişi için istenen ceza belli oldu.

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21 Eylül’de Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Çalışanların kendilerini bir bölüme kapattığı ve kapıyı tutmaya çalıştığı görülürken o anlarda kapının zorlandığı ve dışarıdan bağırışların geldiği görüntülere yansımıştı.

Soruşturma başlatılmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı duyurmuştu. Başsavcılığın açıklamasında “Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır” denilmişti.

İstenen cezalar belli oldu
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istendi.

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