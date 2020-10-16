BIST 1.193
DOLAR 7,94
EURO 9,30
ALTIN 484,44
HABER /  GÜNCEL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Türk istihbaratının, Birleşik Arap Emirlikleri adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladığı bilgisini verdi.

Abone ol

NTV'nin haberine göre; üst düzey Türk güvenlik yetkilisi, yakalanan kişinin suçunu itiraf ettiğini belirterek, "(Şahıs) Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını kanıtlamıştır. Türkiye'ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla gelen şahıs, yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdı" dedi.

Yetkili ayrıca yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiğini kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili bir tehdit daha geldi
HDP bölünecek mi? HDP parçalanırsa ittifaklar nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım mesajı: İlhakı tanımadık ve tanımayacağız
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (16 Ekim 2020)
Bakan Fahrettin Koca, sonbahar ve kış aylarında yaşanacak virüs tehlikesine dikkat çekti
Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'daki olayın katil zanlısı Bursa'da yakalandı
Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç belli oldu
Fatih Terim: Artık transfere karışmak istemiyorum
Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi
Meral Akşener'den olay Bahçeli yorumu
MHRS randevu alma telefon ile hastane randevusu nasıl alınır?
Yorumlar