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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile TÜSİAD yetkililerinin koronavirüs toplantısı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya gelen TÜSİAD yetkilileri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli mesai konusuyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu üyeleri; Murat Özyeğin, Bahadır Balkır ve Ebru Dicle ile bir araya geldi.

Toplantıda; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli mesai konusu ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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