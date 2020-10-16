Koronavirüse yakalanan CNN Türk spikeri Duygu Kaya son durumunu açıkladı

Koronavirüse yakalanan ünlü spiker Duygu Kaya, "Tedavim bitti, taburcu oldum. Fakat testim hala pozitif." ifadeleriyle sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

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CNN Türk’te hafta içi her gün sabah kuşağında Güne Merhaba programını sunan Duygu Kaya, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını ve tedavisine başlandığını açıklamıştı. Duygu Kaya sosyal medya hesabından iyi haberi paylaştı. Taburcu olduğunu açıklayan Kaya, testinin hala pozitif olduğunu belirtirken taburcu olduğunu açıkladı.



Kaya yaptığı paylaşımda "Tedavim bitti, taburcu oldum:) Durumum iyi; biraz gripli gibi bir ses ve yorgunluk dışında her şey normal. Fakat testim hala pozitif. Onu da döndüreceğim Ama şimdilik kazanan taraftayım." ifadelerini kullandı.



