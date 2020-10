İlham Aliyev'den Rusya'daki zengin Ermeni işadamlarıyla ilgili bomba iddia

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'da yaşayan zengin Ermeni iş adamlarının Ermenistan'a 30-40 milyon dolara uçak satın aldığını belirterek, "Onlar Rusya'da yaşayan Ermenileri Karabağ'a gönderiyorlar bize karşı savaşmak için. Rusya'dan kaçak yollarla alınan füzeler gönderiliyor." dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes sözde kaldı. Ateşkesin isteyen Ermenistan saldırganlığına hız kesmeden devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerine füzeli saldırılar düzenleniyor.

Çatışmalar sürerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber'de katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev’in açıklamalarından satır başları:

Ateşkes ile toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler. Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği.

İran'dan Ermenistan'a silah sevkiyatlarla ilgili bizde herhangi bir bilgi yok. Aksine İran ve Gürcistan silah sevkini önlemek için sınır kapılarını kapattı. Her iki ülke de teşekkür ederiz.

"Füzeler Rusya'dan kaçak yollarla gönderiliyor"

Bize gelen bilgiye göre Ermenistan bu dönemde Ermenistan 30-40 milyon dolara bir uçak almıştır. Bu uçağı alan Rusya'da yaşayan zengin Ermeni iş adamları. Onlar Rusya'da yaşayan Ermenileri Karabağ'a gönderiyorlar bize karşı savaşmak için.

Rusya'dan kaçak yollarla alınan füzeler gönderiliyor. Biz Rusya resmi organları tarafından da açıklama yapıldı ki Rusya Ermenistan'a silah göndermiyor. bu silahlar Ermeni zenginler tarafından alınıp kaçak yollardan Ermenistan'a gönderiliyor.

"Her gün yeni arazileri işgalden kurtarıyoruz"

İşgalden kurtarılmış toprakları hesaplama zor değil ama her gün yeni topraklar işgalden kurtarılıyor. Bu süreç devam ediyor. Her gün yeni arazileri işgalden kurtarıyoruz.

Ermenistan'ın kayıpları a her gün değişen bir istatistik ama 200 tank imha edildi 33 tank ele geçirildi. 35 OSA sistemi imha edildi. 200 S 300 imha edildi. TOR sistemleri ve 170 kargo arabası ya imha edildi ya da ele geçirildi.

2 milyar dolar Ermenistan ordusuna zarar verildi

Bizim hesaplarımıza göre 2 milyar dolar Ermenistan ordusuna zarar verildi. İnsani kayıp olarak onların verdiği rakam 600'den fazladır ama bizdeki bilgilere göre bir kaç kat bundan daha çok kayıpları var. 200 tank imha edildiyse tankın içinde olan askerlere bakın bu ortaya çıkar.

17-18 gün içinde 2 milyar dolarlık silahları imha edildiyse, nerden bu parayı buldular diye sormak lazım?

Ne zaman müjde verilecek? 17'sinde mi, 18'inde mi, 19'unda mı o kadar önemli değil. Önemli olan biz bunu başaralım. Biz bazı köyler hakkında bilgiyi bugün de verebilirdik. Ancak en önemlisi stratejik yükseklikleri ele geçirmek. Bu yükseklikleri ele geçirildiğinde daha büyük alan kontrol edilecek.

İstikamet her taraftır. İşgal edilmiş toprakların her bir karışı azizdir. her bir köyün değeri benim için diğeriyle mukayese edilemez. Şuşa'nın Azerbaycan halkının kalbinde önemli bir yeri var. Şuşa'sız bizim işimiz yarım olur.

Ve çok mutluyuz ki kardeş Türkiye bu İHA'ları üretmeye başladı

Biz düşmanın hedeflerini imha etmek için mutlak pilotsuz hava araçlarına ihtiyaç duyuyoruz. Ve çok mutluyuz ki kardeş Türkiye bu İHA'ları, SİHA'ları üretmeye başladı. Azerbaycan Türkiye dışında ilk ülkelerdendir ki bu SİHA'ları alabildi.

Yalnız Türkiye üretimi SİHA'larla 1 milyar dolardan fazla Ermeni silahı imha edildi. Bun durum savaşın gidişatını çok değiştirdi.

Ölenler Kanada, Lübnan pasaportlu

Bugün Ermeni tarafında öldürülen kişiler arasında şüpheli kişiler var. Kanada pasaportu, Lübnan pasaportu olanlar var.

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz hiç Ermenistan tarafına geçmedik. Biz öz toprağımızda kendimizi savunuyoruz. Ama aynı zamanda Ermenistan arazisinde bize karşı çok tehlikeli silahlardan istifade edeceklerse bu devam edecekse bunlar bizim için kanuni hedefler olacak. Bunu herkes bilsin.

Türkiye ve Pakistan'dan askeri destek isteyecek mi?

Böyle bir fikrimiz bizim yok. Türkiye ve Pakistan bize ilk destek olan ülkelerdi sonra bu sayı arttı. En çok destek gösteren kardeş Türkiye olmuştur. Ancak askeri desteğe ihtiyaç yoktur. Ermenistan başbakanı tarafından uydurulan yanlış bilgi uluslararası kamuoyunu kandırmaya yöneliktir. Pakistan ve Türkiye askerlerinin bizim tarafımızda savaştığını söylüyorlar. Bu tamamen yalandır. İkinci maksat olarak da bu çatışmanın bölgesel olmaktan çıkıp global bir çatışmaya döndüğüdür. Bu da yalandır.