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Henüz 20 yaşındaydı ve öğretmen olacaktı Bursa'dan yürek yakan haber

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da kader ağlarını ördü... Üniversite eğitimi görürken lösemiye yakalanan genç hayallerine ulaşamadan hayata veda etti.

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İznik’te bir yıl önce lösemiye yakalan ve tedavi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ali Ergün (20) vefat etti.

Bursa Şehir Hastanesinde bu sabah vefat eden genç öğretmen adayının ölümü ilçe halkını yasa boğdu.

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