Henüz 20 yaşındaydı ve öğretmen olacaktı Bursa'dan yürek yakan haber
BURSA'da kader ağlarını ördü... Üniversite eğitimi görürken lösemiye yakalanan genç hayallerine ulaşamadan hayata veda etti.Abone ol
İznik’te bir yıl önce lösemiye yakalan ve tedavi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ali Ergün (20) vefat etti.
Bursa Şehir Hastanesinde bu sabah vefat eden genç öğretmen adayının ölümü ilçe halkını yasa boğdu.
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Foto Galeri FB TV'nin sunucusu Dilay Kemer kanser nedeniyle yoğun bakıma alındı