Osmaniye'de polis otobüste arama yaptı! Kilolarca ele geçirildi
Osmaniye'de şehirlerarası otobüslerde 4 kilo 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.Abone ol
Diyarbakır-İstanbul arası sefer yapan yolcu otobüsünü durduran Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir şahsın valizinde yaptıkları aramada 1 kilo 600 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. İşlem yapılan M.M. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yine Diyarbakır-İstanbul seferi yapan bir başka otobüste yapılan aramada da bir yolcunun valizinde 2 kilo 550 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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