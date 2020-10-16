İstMarina AVM’de Off-Road heyecanı başladı

Ekstrem sporlar ve 4x4 Dünyası’nın önemli temsilcilerinden Off-Road hobi araçları bugün İstMarina AVM’de sergileniyor. Doğaseverler ve macera tutkunlarını buluşturan sergide, 4x4 modellerden, Crawler ve Çekme Karavanlara, ATV ve UTV araçlarından, kamp ekipmanları ve çadırları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Moda, eğlence ve lezzeti denize nazır konumda sunan, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezleri konumunda yer alan İstMarina Alışveriş Merkezi, dikkat çekici etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Yüksek güvenlik önlemleriyle açık havada alışveriş ve sosyal aktivitelerine devam eden İstMarina AVM’de Off-Road Hobi Araçları bugün sergiye çıktı. Macera ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte, fiyatları 150 bin TL’den 1 milyon 750 bin TL’ye kadar değişen birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış Off-Road araçları ve en iddialı Off-Road karavanları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Büyük ilgi gördü

Doğaseverler ve Off-Road araçları meraklıları için fuar tadında gerçekleşen etkinlik ilk gün büyük ilgi gördü. Araç üstü çadırlar, Crawler ve Çekme Karavanlar, ATV / UTV araçları ve Off- Road araçları için jant, lastik ve gerekli tüm ekipmanların yanı sıra kamp ekipmanları ve çadırların sergilendiği etkinlik 18 Ekim’e kadar, meraklılarına heyecan dolu bir gezinti yaşatmaya devam edecek.

Türkiye'nin önde gelen markaları

Bağdat Caddesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ortasında değeri her gün artan Kartal sahilinde konumlanıyor. Yeni açılan Halkalı-Gebze Marmaray hattının Yunus durağında bulunan Alışveriş ve Yaşam Merkezi İstMarina, restoranları ve Türkiye’nin önde gelen markalarını da içerisinde barındırıyor.

2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı

70 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, 3 kattan oluşan İstmarina Alışveriş Merkezi’nde 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal alan da yer alıyor. 250 Milyon Euro yatırımla, 200 bin metrekare alanda inşa edilen alışveriş merkezinde yaklaşık 200 ticari alan bulunuyor.