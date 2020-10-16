BIST 1.188
DOLAR 7,95
EURO 9,33
ALTIN 487,38
HABER /  YEREL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Karayolları'ndan 'boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendiriliyor' haberlerine yalanlama

Bazı yayın organları, tek yönlü ücret alınan 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 'aynı günde geçilmezse' iki yön geçişinde ayrıca ücretlendirildiğini iddia etmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden o iddialara yalanlama geldi.

Abone ol

Bazı haber sitelerinden Boğaz köprülerinden iki yönde de ücret alındı haberleri yayınlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

"Gerçeği yansıtmamaktadır"

Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Zelenskiy methiyeler dizdi: TSK dünyanın en güçlü ordularından Türkiyesiz bir şey olmaz!
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Koronavirüs ilacı Remdesivir için haberler kötü
Almanya'daki Türk bilim insanı Uğur Şahin'den aşı açıklaması: Hazır ve mükemmel
Devlet Bahçeli hadis paylaşıp kampanyanın startını verdi: Askıda Ekmek
Vergi ve SGK borçlarına af geliyor! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı
İzmir'de vatandaştan şaşırtan cevap lokma yemek için sosyal mesafeyi hiçe saydım
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı: 107 terörist etkisiz hale getirildi
Kırklareli'nde 24 yaşındaki kadın sahte içkiden öldü! Sayı 55'e yükseldi
VGM burs başvurusu formu doldurma 2020 ilk ödeme ne zaman?
Barış Atay'a yapılan saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı 3 kişiye hapis istemi
AK Partili Numan Kurtulmuş'un acı günü amcasını kaybetti
İlyas Salman aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar