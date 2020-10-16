Karayolları'ndan 'boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendiriliyor' haberlerine yalanlama

Bazı yayın organları, tek yönlü ücret alınan 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 'aynı günde geçilmezse' iki yön geçişinde ayrıca ücretlendirildiğini iddia etmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden o iddialara yalanlama geldi.

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Bazı haber sitelerinden Boğaz köprülerinden iki yönde de ücret alındı haberleri yayınlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

"Gerçeği yansıtmamaktadır"

Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur" denildi.