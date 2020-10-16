Milli Savunma Bakanlığı: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/fS99DxTm3D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2020