Kırklareli'nde 24 yaşındaki kadın sahte içkiden öldü! Sayı 55'e yükseldi
TÜRKİYE'yi saran sahte içki kabusunda son ölüm haberi Kırklareli'nden geldi. 24 yaşındaki Derya A., metil alkol zehirlenmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi sonrası hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Derya A. (24) Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahale sonrası sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Derya A, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Derya A. buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Türkiye'de sahte içkiden ölenlerin sayısı böylece 55'e yükseldi.
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