Aydın'da hayvan otlatan çobanlar buldu nehir üzerinde kadın cesedi paniği!

Olay, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Büyük Menderes Köprüsü’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede koyun otlatan çobanlar Büyük Menderes Nehri’nde su üzerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.