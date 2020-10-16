Zelenskiy methiyeler dizdi: TSK dünyanın en güçlü ordularından Türkiyesiz bir şey olmaz!

Resmi temaslarda bulunmak için ülkemizde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Türkiye'ye adeta methiyeler dizdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Bölgede Türkiye olmadan hiçbirşey olmaz" dedi

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine çalışma ziyareti çerçevesinde bugün Türkiye'ye geldi. Türkiye ziyareti öncesi açıklamada bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın dostluk ve saygı temelinde kurulduğunun altını çizerek, "Ukrayna´ya tutarlı ve bütünüyle samimi desteğinden dolayı Türkiye´ye minnettarız. Bu, Ukrayna´da tüm nesiller boyunca unutulmayacak" dedi.

“Her milletin sesinin duyulması gerektiğini dünyaya, birlikte söylüyoruz''

Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü stratejik ortaklık ilişkilerini değerlendiren Zelenskiy, “Bugünün karmaşık ve çelişkili dünyasında, iki ülke haklarının bir arada olması kesinlikle anlaşılır. Biz sadece komşu değiliz. Dünyaya birlikte her milletin sesinin tam anlamıyla duyulması gerektiğini söylüyoruz. Bu ve çok daha fazlası bizi birleştiriyor” dedi.

İki ülkenin stratejik ortaklığının uzun vadeli dostluk, karşılıklı saygı ve toplumların duygularının bilgece anlayışı temelinde kurulu olduğunu vurgulayan Ukraynalı lider, “Ukrayna’ya yönelik tutarlı ve bütünüyle samimi desteğinden ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik yardımından dolayı Türkiye’ye minnettarız. Bu, Ukrayna’da tüm nesiller boyunca unutulmayacak” diye konuştu.

“Ülkenizin silahlı kuvvetleri dünyanın en güçlülerinden biri''

Ukrayna’nın Türkiye ile iş birliğini geliştirirken, aynı zamanda NATO’ya entegrasyon yolunda çaba sarf ettiğini belirten Zelenskiy, şunları söyledi;

Ülkenizin silahlı kuvvetleri, kabiliyet ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ordularından biri. Bu bağlamda, çok sayıda Ukraynalı askeri personelin Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim merkezlerinde eğitildiğine ve NATO güçlerinin en iyi temsilcilerinin modern bilgileri ile deneyimlerini edindiğine dikkati çekmek isterim.

Bu aynı zamanda ülkemizin, İttifak’ın Özel Müttefiki statüsünü elde etmesinde önem teşkil etti.

“Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi bölgede güç dengelerini değiştirecek''

Türkiye ile Ukrayna’nın çok geniş bir yelpazede müzakereler yürüttüğünü belirten Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye ziyaretinden beklentilerini şöyle özetledi:

“Müzakerelerimizin içeriği geleneksel olarak o kadar geniş ki, tek bir konuyu öne çıkarmak mümkün değil. Ekonomik iş birliğimizin daha ileriye taşınması, ortak işletmelerin kurulması, yatırımlar, enerji iş birliğinin geliştirilmesi ve çok daha fazlası. Bu arada, Türk halkını Karadeniz'deki büyük doğal gaz rezervlerinin keşfinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yatağın geliştirilmesi bölgedeki güç dengelerini, Türkiye Cumhuriyeti ve dostlarınızın lehine önemli ölçüde değiştirecektir.”

"Bölgede Türkiye olmadan bir şey olmaz"

Kırım Tatar Milli Meclisi´nin yetkililerinin de bu çalışmaya dahil olacağın umduğunu belirten Devlet Başkanı, şunları vurguladı;

Ortak hedefimiz, Kırım´ın bir an önce Ukrayna devletinin kontrolüne geri dönmesi için çözüm üretmek olmalıdır. Bu konuda Türkiye´nin ciddi rol oynayacağını umuyoruz. Bölgemizde Türkiye olmadan bir şeyi çözüme bağlamak mümkün mü? Tabii ki hayır.

“Serbest ticaret anlaşmasında bitiş çizgisindeyiz''

Türkiye ile Ukrayna arasında uzun yıllardır devam eden Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini değerlendiren Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi dostlar için ulaşılamayan sonuçlar yoktur. Bu tür müzakereler, ancak pazarı hiçbir şey ifade etmeyen ülkeler için basit olabilir. Türkiye ile Ukrayna ise tamamen farklı. Devasa bir ekonomik potansiyele sahibiz. Bu, üzerinde anlaşılması gereken çok fazla nüans olduğu anlamına geliyor ve zaman gerektiriyor. Ayrıca, artık bitiş çizgisindeyiz. Anlaşmanın kısa süre içerisinde imzalanacağını umuyorum. Türkiye, sadece üç yıl sonra cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılını dostlarıyla birlikte kutlayacak. Bu bayramı, çok daha fazla sayıda ekonomik temasa sahip olarak kutlamak istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa sürede imzalanması, bu hedefe ulaşmamıza önemli ölçüde yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.