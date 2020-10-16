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Vergi ve SGK borçlarına af geliyor! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "SGK ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Sicil affı çalışmamız yok" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni istihdam paketine ilişkin açıklama yaptı. Milyonlarca esnaf ve işverene müjdeli haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş özetle şunları söyledi;

- Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. 

- SGK ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımız takdirde, bu kanun teklifimizin Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız. 

Koşullar nasıl olacak?

Yapılandırmaların nasıl yapılacağına dair Muş "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

Sicil affı hazırlığı da var mı?

Uzun süredir beklenen sicil affına ilişkin Muş "Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil." dedi.

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