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Playstation 5'in Türkiye fiyatı belli oldu Sony resmen açıkladı!

İhlas Haber Ajansı

TÜRKİYE'de milyonlarca oyuncuya hitap eden Playstation 5'in resmi fiyatı Sony tarafından açıklandı.

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Yıllardır oyuncuların vazgeçilmezi olan Playstation'un son versiyonunun fiyatının ne kadar olacağı sorusu bir süredir herkesin aklındaydı. Son olarak yapılan açıklama bu soruya açıklık getirdi.

Sony tarafından yapılan resmi açıklamada şu sözler yer aldı:

"PlayStation 5, 8299 TL'lik satış fiyatı ile 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak. Tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır; ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir"

Yeni nesil konsol ne kadar güçlü?

PS5 konsolu, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisi ile yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilirken, aynı zamanda entegre I/O teknolojisine sahip ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme süreleri sağlıyor. Yeni nesil konsol, DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi özelliğiyle dikkat çekiyor. 

PlayStation 5’in tasarımıyla ilgili dikkat çeken noktalardan bir diğeriyse dikey şekilde tanıtılan ilk PlayStation olması. Sony, isteğe göre konsolu yatay ya da dikey olarak kullanmaya izin veren bir stand geliştiriyor olsa da konsolun dikey kullanım haliyle tanıtılması kullanıcılar için bir sürpriz olmuştu.

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