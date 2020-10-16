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Kırklareli'nde yaşandı! Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise "Vebalı değilim" yanıtı

TRAKYA'da İçişleri Bakanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde polis ekipleri ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

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Kırklareli'nde denetime çıkan ekipler işlek caddelerde sabit ve hareket halinde kontrollerini sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde maskesini çenesine takan bir kişi hakkında cezasının daha sonra tebliğ edilmek üzere tutanak düzenlendi.

"Ben vebalı değilim"

Polis ekiplerinin "Maskenizi düzgün takar mısınız?" uyarısına vatandaş "Halen ısrar ediyorsun. Yapmayın gözünüzü seveyim, siz dalga mı geçiyorsunuz insanlarla? Sana mı kaldı benim sağlığımı düşünmek? Ben vebalı değilim." şeklinde tepki gösterdi.

"Sizi mahkeme mahkeme süründürürüm"

Hakkında işlem yapılan bir başka kişi ise görüntü alan basın mensuplarına, "Siz beni çekemezsiniz. Sizi mahkeme mahkeme süründürürüm." diye tepki gösterdi.

Ceza yağdı

Maskelerini kollarına veya çenelerine takan pek çok kişi ise "Su içiyordum", "Cep telefonuyla konuşuyordum" bahanelerine rağmen cezadan kurtulamadı.

Edirne ve Tekirdağ'da da denetimler sürüyor.

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